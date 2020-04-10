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Siirt'te yıldırım isabet eden çadırdaki çocuklardan 1'i öldü, 2'si yaralandı

SİİRT HABERLERİ  | 10.04.2020 17:36 | Son Güncelleme

Siirt'te yıldırım isabet eden çadırdaki çocuklardan 1'i öldü, 2'si yaralandı

SİİRT (AA) - Siirt'te, bir çadıra yıldırım isabet etmesi sonucu 1 çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı.

Merkeze bağlı Meydandere köyünde hayvancılıkla uğraşan Algan ailesinin bulunduğu çadıra yıldırım isabet etti.

Olayda, çadırdaki Remziye (14), Mikail (9) ve Evin Algan (7) kardeşler yaralandı.

Köylülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mikail Algan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı çocukların tedavisi ise sürüyor.

Durumu öğrenen yaralıların yakınları da hastane önüne geldi.

Yaralı çocukların yakını İhsan Algan, ailenin hayvancılıkla uğraştığını, çadırlarına yıldırım isabet ettiğini belirterek, olaydan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

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Çocuk siirt yıldırım çarpması

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