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Siirt’te yol yapım çalışmaları devam ediyor

SİİRT HABERLERİ  | 07.01.2021 17:25 | Son Güncelleme

Siirt’in Şirvan İlçesine bağlı Kasımlı köyünde yeni yerleşim alanına yol çalışması devam ediyor.Hava şartlarının mevsim normallerinin üzerinde olmasını fırsat bilerek, ilçelere bağlı köy yollarında çalışmaların devam ettiğini belirten Siirt İl Özel İdaresi yetkilileri, Şirvan ilçesi Kasımlı köyü yeni yerleşim alanına 7 kilometrelik yol yapım çalışmasına başladıklarını açıkladı.

Siirt’in Şirvan İlçesine bağlı Kasımlı köyünde yeni yerleşim alanına yol çalışması devam ediyor.
Hava şartlarının mevsim normallerinin üzerinde olmasını fırsat bilerek, ilçelere bağlı köy yollarında çalışmaların devam ettiğini belirten Siirt İl Özel İdaresi yetkilileri, Şirvan ilçesi Kasımlı köyü yeni yerleşim alanına 7 kilometrelik yol yapım çalışmasına başladıklarını açıkladı. Yetkililer, "Köyden gelen talep üzerine ekiplerimiz incelemede bulundu ve yeni yerleşim alanına ulaşımın sağlanması için yeni bir yol yapılması kararı aldık, çalışmalarımıza başladık. Kasımlı Köyü yeni yerleşim alanına kadar toplamda 7 kilometre yol yapılmaktadır. Standartlara uygun yapılan yol çalışmasının yanı sıra, yolumuzda menfez ve yağmur suyu kanalları yapılmaktadır. Yol çalışmamızda dört kamyon, bir JCB, bir silindir, bir vinç, bir adet loder iş makinelerimiz aralıksız bir şekilde çalışmaktadır. Allah’ın izni ile yolumuz 10 gün içerisinde tamamlanacaktır" dedi.

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