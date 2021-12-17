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Siirt'te zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

17.12.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

SİİRT (AA) - Siirt'te, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Siirt-Tillo çevre yolunda Emirhan Kaya yönetimindeki 33 VT 867 plakalı otomobil, Faris Kurt'un kullandığı 72 DY 175 plakalı su tankeriyle çarpıştı.

Aynı yönden gelen iki hafif ticari aracın da karıştığı kazada, sürücüler Kaya ve Kurt ile Muhammet Seyfettin Çelepkolu, Müjdat Aydın, Özgür Bayar ve Uğur Kılıç yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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trafik kazası Siirt

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