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Şikayetler artınca polis hartekete geçti

DÜZCE HABERLERİ  | 10.03.2020 13:06 | Son Güncelleme

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, son dönemde şehir içinde trafik yönünden şikayetlerin oldukça arttığı Spor Sokak’ta trafik uygulaması yaptı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, son dönemde şehir içinde trafik yönünden şikayetlerin oldukça arttığı Spor Sokak’ta trafik uygulaması yaptı. Sokak tamamen kapatılarak hem denetimden kaçmak isteyen araç sürücüleri yakalandı hem de detaylı uygulama yapıldı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şubesi ekipleri Düzce şehir merkezinde bulunan Spor Sokak’ta trafik operasyonu yaptı. Trafik Şubesi 4 ekip 8 personelle sokağı tamamen trafiğe kapattı. Yapılan uygulamalarda 155 araç kontrol edilirken, 2 alkollü sürücü, 5 ehliyetsiz sürücü, 4 abart egzoz takılı araç ve diğer maddelerden toplam 25 araca 33 bin 246 lira cezai işlem uygulandı.

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