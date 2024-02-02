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Sıkı denetimler sürüyor: 41 araca 156 bin lira ceza

İHA İHA
02.02.2024 07:32 | Son Güncelleme:
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Düzce’de polis ekiplerinin sıkı denetimleri devam ediyor.

Sıkı denetimler sürüyor: 41 araca 156 bin lira ceza

Konuralp bölgesinde yapılan denetimlerde 41 araca 156 bin 12 lira ceza yazıldı.

Polis ekipleri Düzce’de araç sürücülerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Hemen hemen her gün gerçekleştirilen denetimlerin bir yenisi Konuralp bölgesinde gerçekleştirildi. Trafik ve asayiş ekiplerinde yapılan denetimde güzergah üzerinden geçen tüm araçlar tek tek denetime tabi tutuldu. Işık donanımı, alkollü araç kullanımı ve araçlarında teknik donanım olan 41 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden 156 bin 12 lira cezai işlem uygulandı.

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