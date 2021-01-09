YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Sıkışan köpeği kurtarmak için üzerindeki aracı havaya kaldırdılar

Sıkışan köpeği kurtarmak için üzerindeki aracı havaya kaldırdılar

09.01.2021 10:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sıkışan köpeği kurtarmak için üzerindeki aracı havaya kaldırdılar

Bilecik’te bir aracın altına girerek sıkışan köpeği kurtarmak için çevredeki vatandaşlar aracı havaya kaldırdılar.

Bilecik’te bir aracın altına girerek sıkışan köpeği kurtarmak için çevredeki vatandaşlar aracı havaya kaldırdılar. Sıkıştığı yerden kurtulan köpeğin ayakları kırıldı.
Olay, Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde meydana geldi. Bahattin Şeker Caddesi üzerinde bulunan bir markete ürün bırakmak özel bir firmaya ait ve toptancılık yapan 26 EB 993 plakalı panelvan aracın sürücüsü önüne park etti. Durumu fark edemeyen sürücü hareket edince köpek aracın altında sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar ve araç sürücüsü sıkışan köpeği aracın altından çıkartmak için uzun süre uğraştı. Vatandaşların ticari aracı kaldırarak köpeği çıkartırken, yaralanan köpek tedavi edilmek üzere veterinere götürüldüğü.
Öte yandan köpeğin ayaklarının kırıldığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı! Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı!
Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

Bilecik Namaz Vakitleri 9 Ocak Cumartesi

İmsak
06:46
Sabah
08:15
Öğle
13:12
İkindi
15:38
Akşam
17:59
Yatsı
19:23

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Cumartesi

Tülay Eczanesi
Merkez
Eczanesi
080120211830090120210830nobetci
Tülay Eczanesi
Merkez
Eczanesi
080120211830090120210830nobetci
Tülay Eczanesi
Merkez
Eczanesi
080120211830090120210830nobetci
Tümünü Göster
Bilecik ECZANELER
Bilecik ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş camiasından özür diledi:

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş camiasından özür diledi:

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak’ta bitiyor

Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak’ta bitiyor

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Diğer Haberler

33 yıllık meslek hayatının ardından emekliliğe ayrıldı

33 yıllık meslek hayatının ardından emekliliğe ayrıldı

İYİ Parti İlçe teşkilatından hastaneye cihaz bağışı

İYİ Parti İlçe teşkilatından hastaneye cihaz bağışı

Bozüyüklü genç sanatçılar TRT Türkü Radyosu’na konuk oldular

Bozüyüklü genç sanatçılar TRT Türkü Radyosu’na konuk oldular

Pazar alanında salgınla mücadele denetimi yapıldı

Pazar alanında salgınla mücadele denetimi yapıldı

Bilecik’te otomobil takla attı: 3 yaralı

Bilecik’te otomobil takla attı: 3 yaralı

BŞEÜ’den Atatürk ve Erzurum Teknik Üniversiteleri ile işbirlikleri

BŞEÜ’den Atatürk ve Erzurum Teknik Üniversiteleri ile işbirlikleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.