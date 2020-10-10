YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Sıkışan yavru kedilerin yardımına itfaiyeciler koştu

Sıkışan yavru kedilerin yardımına itfaiyeciler koştu

BALIKESİR HABERLERİ  | 10.10.2020 22:45 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde bir markete giren yavru kedi hem market görevlilerine hem de itfaiyecilere ilginç anlar yaşattı.Susurluk’ta bir yavru kedi markete girerek marketteki rafların altında dolaşmaya başladı.

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde bir markete giren yavru kedi hem market görevlilerine hem de itfaiyecilere ilginç anlar yaşattı.
Susurluk’ta bir yavru kedi markete girerek marketteki rafların altında dolaşmaya başladı. Vatandaşlar ve market görevlileri marketteki kedinin rafların altına sıkıştığını görünce durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Susurluk İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı ekipler ihbarın ardından markete geldi. İtfaiye ekipleri adeta seferber olarak küçük kedi yavrusunun sıkıştığı yerden kurtarılması için büyük çaba harcadı. Kısa bir süre sonra yavru kediyi sıkıştığı rafın altından kurtaran itfaiye ekipleri vatandaşların takdirini topladı.
Yavru kedi itfaiyecilerin kendisini sıkıştığı yerden kurtarmasının ardından hızla marketten çıkarak gözlerden uzaklaştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNEROperasyon sonrası Seda Sayan!Operasyon sonrası Seda Sayan!
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Hizmet-İş Genel Kurulu'nda konuştu:
Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Hizmet-İş Genel Kurulu'nda konuştu:
İlhan Parlak tecrübelerini aktardı
İlhan Parlak tecrübelerini aktardı
Kırşehir’de kumar operasyonu
Kırşehir’de kumar operasyonu
Zehirlenen anne köpek yavrularıyla birlikte Gaziantep'te tedavi altına alındı
Zehirlenen anne köpek yavrularıyla birlikte Gaziantep'te tedavi altına alındı
Üç Ahıska Türkü Azerbaycan’da şehit düştü
Üç Ahıska Türkü Azerbaycan’da şehit düştü
Kağızman’da bir kişinin öldürülmesi olayının zanlısı yakalandı
Kağızman’da bir kişinin öldürülmesi olayının zanlısı yakalandı

Balıkesir Namaz Vakitleri 10 Ekim Cumartesi

İmsak
05:44
Sabah
07:07
Öğle
13:01
İkindi
16:11
Akşam
18:44
Yatsı
20:02

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler10 Ekim Cumartesi

Buket Eczanesi
Merkez
Çağdaş Eczanesi
Merkez
Çimen Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Can Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Atmaca Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Nöbetten çıkan doktor şarampole uçtu
Nöbetten çıkan doktor şarampole uçtu
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
TOKİ tarafından yapılan konutlar satışa sunuldu
TOKİ tarafından yapılan konutlar satışa sunuldu
Kamyon şaha kalktı
Kamyon şaha kalktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.