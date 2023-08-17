YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Sıkıştığı otomobilde yaklaşık 400 kilometre seyahat eden kediyi vatandaşlar kurtardı

Sıkıştığı otomobilde yaklaşık 400 kilometre seyahat eden kediyi vatandaşlar kurtardı

17.08.2023 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'un Sungurlu ilçesindeki bir dinlenme tesisinde aracın far bölümüne sıkıştığı fark edilen kedi, bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra girdiği yandaki aracın altından ikinci kez kurtarıldı.

Sıkıştığı otomobilde yaklaşık 400 kilometre seyahat eden kediyi vatandaşlar kurtardı

06 BD 7932 plakalı otomobiliyle Ordu'dan Ankara'ya seyahat eden Recep Cingöz, Çorum'un Sungurlu ilçesindeki bir dinlenme tesisinde mola verdi.

Aracından indiği sırada motor bölümünden kedi sesi geldiğini fark eden Cingöz, kaputu açtığında bir yavru kedinin aracın motor bölümüne sıkıştığını fark etti.

Yavru kedi, çevredeki vatandaşların da yardımıyla yaklaşık 10 dakika süren uğraşın ardından sıkıştığı yerden çıkarıldıktan sonra aracın yanında park halindeki Bilal Saygılı'ya ait GD 130 PV Fransa plakalı araca saklandı.

Vatandaşlar bu kez yavru kediyi diğer aracın altından çıkarmak için seferber oldu.

Aracın takımlarının bulunduğu alana sıkıştığı belirlenen kedi, aracın altına giren çocuk tarafından çıkarıldı.

Yavru kedi tesiste gözlem altına alındı.

Sürücü Recep Cingöz, AA muhabirine, Ordu'dan hareket edip, Sungurlu'ya kadar geldiklerini belirterek, "Sungurlu'da araçtan kedi sesi geldiğini fark ettik. Aracın sağına soluna baktık, arabanın içinde bir kedi yavrusu vardı. İlk önce köpek sesi vererek çıkarmaya çalıştık. Köpek sesine tepki vermedi, kedi sesi verdik. Kedi sesine tepki verdi ve bir arkadaşımız kediyi çıkardı. Nerede girdiğini bilmiyorum ama hırpalanmıştı." dedi.

Cingöz, yavru kedinin hayatını kurtarmanın mutluluğuyla yola devam edeceklerini belirtti.

Bilal Saygılı ise yavru kedi ile macera yaşadıklarını belirterek, "Kedi Ordu'dan Sungurlu'ya kadar gelmiş. Burada benim arabamın motoruna girmiş. Benim küçük oğlanla operasyon yaptık. Benim küçük oğlan kediyi kurtardı." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmit Belediyesi, EYT tazminatlarının tamamını ödediİzmit Belediyesi, EYT tazminatlarının tamamını ödedi
Gediz’de konut satışlarında geçen yıla göre düşüş yaşandıGediz’de konut satışlarında geçen yıla göre düşüş yaşandı
Uyuşturucu sattığı öne sürülen iki kişi tutuklandıUyuşturucu sattığı öne sürülen iki kişi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Çorum Sungurlu

Çorum Namaz Vakitleri 17 Ağustos Perşembe

İmsak
04:10
Sabah
05:45
Öğle
12:49
İkindi
16:37
Akşam
19:44
Yatsı
21:13

Çorum Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Perşembe

Yağlilar eczanesi
Alaca
Sevgi eczanesi
Bayat
Fikri kartal eczanesi
Iskilip
Şifa eczanesi
Kargi
İnal eczanesi
Ortakoy
Topçuoğlu eczanesi
Osmancik
Gözde eczanesi
Lacin
Tümünü Göster
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

15 yaşındaki öğrencisiyle karısının ilişkisini öğrendi

15 yaşındaki öğrencisiyle karısının ilişkisini öğrendi

Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

Defalarca boynuzlayıp havaya fırlattı! Anbean kamerada...

Defalarca boynuzlayıp havaya fırlattı! Anbean kamerada...

Sahte doktordan sonra şimdi de sahte veteriner

Sahte doktordan sonra şimdi de sahte veteriner

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer! Kısa süreliğine indirimde

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer! Kısa süreliğine indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.