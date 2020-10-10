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Sıklık tabiat parkı hizmete açıldı

ÇORUM HABERLERİ  | 10.10.2020 16:36 | Son Güncelleme

Çorum Belediyesi bir süredir kapalı olan Sıklık tabiat parkının bakım, onarım, dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını tamamlayarak yeniden halkın kullanımına sundu.Vatandaşların en sık uğradığı mesire alanlarından olan Sıklık tabiat parkı’nda bir süredir belediyesi ekipleri tarafından detaylı dezenfekte, ilaçlama, tadilat ve bakım çalışması yürütülüyordu.

Çorum Belediyesi bir süredir kapalı olan Sıklık tabiat parkının bakım, onarım, dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını tamamlayarak yeniden halkın kullanımına sundu.
Vatandaşların en sık uğradığı mesire alanlarından olan Sıklık tabiat parkı’nda bir süredir belediyesi ekipleri tarafından detaylı dezenfekte, ilaçlama, tadilat ve bakım çalışması yürütülüyordu. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, parkta bulunan kameriye, bank ve oyun gruplarını bakımdan geçirdi. Ekipler mesire alanının tamamı temizledikten sonra sinek ve haşerelere karşı ilaçladı. Uygulamanın son aşamasında ekipler tüm alanı virüse karşı dezenfekte etti.
Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, “Bir süredir detaylı bir bakım, onarım, ilaçlama ve dezenfekte işlemi uygulamak amacıyla kapalı tuttuğumuz Sıklık tabiat parkımızı bugün itibariyle yeniden hizmete açıyoruz. Hemşehrilerimiz sevilen mesire alanımızı bundan böyle çok daha güvenle ve konforlu bir şekilde kullanabilecekler.” dedi.

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