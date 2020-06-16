Sıla Doğu; “Oyuncu olmak istiyordum, oyuncuların güzellik uzmanı oldum”

Magazin dünyasının önde gelen isimlerine güzellik uzmanı olarak hizmet veren Sıla Doğu, oyuncu olmayı hayal ettiğini ancak ailesinin karşı çıkması üzerine böyle bir yola çıktığını söyledi.

Sıla Doğu, İstanbul Levent’e 3 yıl önce ablası Dilan Polat ile açtığı güzellik merkezinde kısa sürede tanınarak magazin dünyasının ünlü isimlerinin vazgeçilmez adresi haline geldi. Çok kısa bir sürede mesleğinde zirveye çıkan başarılı işkadını Doğu, “Hayalim oyuncu olmaktı. Ama ailem istemedi. Ben de ablamla el ele vererek açtığım güzellik merkezi ile ticarete atıldım. Sunduğumuz hizmet kalitesi ile kısa sürede ciddi mesafeler alarak sektörümüzde öncü bir marka haline geldik. Oyunculuk hayal ediyordum ama oyuncuların güzellik uzmanı oldum” dedi.

Şeyma Subaşı, Dila Tarkan, Aleyna Tilki, Nez Demir, Selin Ciğerci, Eylül Öztürk gibi pek çok ünlünün güzellik merkezinin müdavimi olduğunu kaydeden Sıla Doğu, kazancının bir kısmını sosyal sorumluluk projelerine ayırdığını ifade etti. Elazığ depreminde kendi çapında yardımlar yapan Doğu, Türkiye genelindeki illerde şubeler açmayı, şubelerinde de şehit ve gazi yakınlarına özel hizmet sunmayı planladığını anlattı.

Doğu ayrıca, Dosivens markası altında da kozmetik ürünler satacağını sözlerine ekledi.

