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Sıla Doğu’dan hanımlara “Güzellik bakımı yaptıracağım diye sağlığınızdan olmayın” uyarısı

OSMANİYE HABERLERİ  | 13.06.2020 19:17 | Son Güncelleme

Ünlülerin güzellik uzmanı olarak bilinen Sıla Doğu, yaklaşık 3 aylık korona tedbirlerinden sonra yeniden hizmet vermeye başlayan güzellik salonlarında hijyenin büyük önem taşıdığına dikkat çekerek hanımlara “Güzellik bakımı yaptıracağım diye sağlığınızdan da güzelliğinizden de olmayın” uyarısında bulundu.Korona virüs salgını nedeniyle uzun süre salonların kapalı kaldığını, hanımların da rutin güzellik bakımlarından mahrum kaldığını hatırlatan Sıla Doğu, kuaför, berber ve güzellik merkezlerinin hizmet vermeye başlamasıyla nelere dikkat edilmesi gerektiği hususunda tecrübelerini anlattı.Doğu; "Her bakımlı kadın güzeldir.

Sıla Doğu’dan hanımlara “Güzellik bakımı yaptıracağım diye sağlığınızdan olmayın” uyarısı

Ünlülerin güzellik uzmanı olarak bilinen Sıla Doğu, yaklaşık 3 aylık korona tedbirlerinden sonra yeniden hizmet vermeye başlayan güzellik salonlarında hijyenin büyük önem taşıdığına dikkat çekerek hanımlara “Güzellik bakımı yaptıracağım diye sağlığınızdan da güzelliğinizden de olmayın” uyarısında bulundu.
Korona virüs salgını nedeniyle uzun süre salonların kapalı kaldığını, hanımların da rutin güzellik bakımlarından mahrum kaldığını hatırlatan Sıla Doğu, kuaför, berber ve güzellik merkezlerinin hizmet vermeye başlamasıyla nelere dikkat edilmesi gerektiği hususunda tecrübelerini anlattı.
Doğu; "Her bakımlı kadın güzeldir. Yüzümüzle çok oynamak zaten yağlanmayı arttırıyor, ayrıca sivilceye de neden oluyor. Kısacası cilde zarar verebiliyor. Özellikle korona virüs döneminde zaten elimizi yüzümüze götürmememiz gerekiyor. Bunu uzmanlar da özellikle vurguluyor. Başta yüz olmak üzere sağlıklı bir cilt için klasik el sabunları ve sıvı sabunlardan ziyade eczanelerde bulunan cilt onarıcı özel sabunlar, nemlendiriciler tercih edilebilir. Gerek kuaförler, güzellik merkezleri, SPA, sauna merkezleri gibi dışarıdan herkesin girebildiği yerlerde özellikle hijyen konusuna çok dikkat edilmeli. Temizliğinden emin olduğunuz yani güvenebileceğiniz işletmelere gitmeniz çok önemli. Gittiğiniz her yerde temizlikle ilgili soruları işletme sahibine sormaktan çekinmeyin. Aklınıza yatmayan, şüphe uyandıran yerlerden uzaklaşmak yararınıza olabilir. Sosyal mesafe, maske kullanımını zaten işin uzmanı doktorlar da her gün dile getiriyor. Bu konuda herkesin yeterince hassasiyet gösterdiğini umut ediyorum.”

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Tekman Eczanesi
Kadirli
Vahapoğlu Eczanesi
Kadirli
Mart Eczanesi
Duzici
Toprakkale Eczanesi
Toprakkale
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