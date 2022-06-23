Sıla Şentürk'ü bıçaklayarak öldüren sanığın cinsel istismardan yargılanmasına devam edildi

GİRESUN (AA) - Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek'in maktule yönelik "cinsel istismar" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak"tan yargılanmasına devam edildi.

Giresun 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmada Sıla Şentürk'ün annesi Asiye ve babası Bekir Şentürk hazır bulundu. Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan sanık Gökçek duruşmaya katılmadı.

Sıla Şentürk'ün babası Bekir Şentürk, sanıktan şikayetçi oldukları beyanını tekrarladı.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için 11 Ekim'e ertelendi.

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk, ailesiyle yaşadığı eve Ankara'dan gelen Hüseyin Can Gökçek (21) tarafından 16 Şubat 2022'de bıçaklanarak öldürülmüştü. 17 Şubat'ta tutuklanan Gökçek hakkında açılan diğer davada "tasarlayarak ve canavarca hisle çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.



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