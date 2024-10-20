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Sıla Türkoğlu aşka geldi! Sevgilisi Ata Ayyıldız ile aşk pozunu paylaştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.10.2024 13:31
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Kızılcık Şerbeti ile yıldızı parlayan Sıla Türkoğlu aradığı aşkı buldu. Ünlü isim, sevgilisi ile verdiği yeni pozunu sevenlerinin beğenisine sundu.

Sıla Türkoğlu aşka geldi! Sevgilisi Ata Ayyıldız ile aşk pozunu paylaştı

"Kızılcık Şerbeti" dizisinde rol alan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu aşk hayatını gözlerden uzak yaşıyordu. Son dönemin en popüler oyuncularından biri olan Sıla Türkoğlu yeni aşka yelken açtı.

İşletmeci Ata Ayyıldız ile oyuncu Sıla Türkoğlu ilk kez Mardin'de bir düğünde görüntülenmişlerdi. Daha önce Mardin'de bir düğünde objektiflere yansıyan çiftten Sıla Türkoğlu, sevgilisiyle pozlarını "Anılar" notuyla geçtiğimiz hafta ilk kez paylaşmıştı.

BKM’nin yapımcılığında beyaz perdeye taşınan 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filminin galasına ünlü çift ilk kez el ele katıldı.

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Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Türkoğlu, "Sorarsınız diye getirdim." diyerek güldü. Türkoğlu, "Detayları daha farklı günde daha müsait bir yerde konuşuruz" demişti.

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Sıla Türkoğlu, sevgilisi Ata Ayyıldız ile yeni karesini takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

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Sıla Türkoğlu
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