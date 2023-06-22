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Silah atölyesine dönüştürülen evde çok sayıda materyal ele geçirildi

22.06.2023 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de silah ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 4 kişiden 3’ü tutuklandı.

Silah atölyesine dönüştürülen evde çok sayıda materyal ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince ‘Silah Ticareti’ yaptığı tespit edilen 4 şahsın yakalanmasın yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon düzenlenen evlerden 1’inin silah atölyesine dönüştürüldüğünü tespit eden ekipler, yaptıkları aramalarda, 8 tabanca, 1 av tüfeği, 13 sürgü, 31 şarjör, 9 namlu, 17 silah gövdesi, 68 fişek ve silah yapımında kullanılan mengene matkap gibi el aletleri ayrıca muhtelif sayıda silah parçaları ele geçirildi.
Operasyon sonucu yakalanan 4 şahıstan, 3’ü tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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