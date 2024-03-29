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Silah çekerek şoförü araçtan indirip minibüsü gasp etti

İHA İHA
29.03.2024 15:41
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Samsun’da silah çekerek servis minibüs şoförünü araçtan indiren ve aracı alıp kaçtıktan sonra terk eden şahıs, polis tarafından yakalandı ve mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, servis minibüsü şoförü Tuncay E., M.S.K.’nin kendisine silah çekerek araçtan aşağı indirdiğini ve direksiyona geçerek aracını gasp ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Polis yaptığı araştırma sonucu minibüsü Liman Mahallesi’ndeki itfaiye yakınında terk edilmiş halde buldu. Olayla ilgili M.S.K. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak olayda kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alındı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

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