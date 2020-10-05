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Silah kaçakçılarına göz açtırılmadı

MALATYA HABERLERİ  | 05.10.2020 11:56 | Son Güncelleme

Malatya’da silah kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 2 zanlıya ait silahlar ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce; 6136 SKM 12.

Silah kaçakçılarına göz açtırılmadı

Malatya’da silah kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 2 zanlıya ait silahlar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce; 6136 SKM 12. Madde, silah ticareti kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.
Yapılan fiziki takipli çalışmalar sonucu 2 şahsa ait 2 ikamet ve 1 iş yerinde yapılan arama neticesinde, 1 ruhsatsız tabanca, 156 adet 9x19 mm çapında fişek, 1 pompalı tüfek, 13 av tüfeği fişeği, 5 adet 6136 S.K.M. kapsamında kama ve 1 kesici kılıç elde edildi.

Gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi
Bu arada, biri yabancı uyruklu 2 şahsın il dışından gümrük kaçağı nargile tütünü getirerek piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine şahıslar Battalgazi İlçesi Alacakapı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde durduruldu. Şahısların ellerinde bulunan kolilerde yapılan aramada, toplam 52 kg gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Şüpheli 2 şahsa "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı. Yabancı uyruklu şahıs Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Silah kaçakçılarına göz açtırılmadı

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