Silah kaçakçılarına KOM operasyon düzenledi

Denizli’de silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şahısların üzerinden silahların yanı sıra telsizde çıktı.

Denizli’de 3 şahsı takibe alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri şüphelilerin silah kaçakçılığı yaptığını tespit etti. Bir süre süren takibin ardından şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Kom ekipleri, operasyon kapsamında 3 şahsı gözaltına alırken yapılan aramalarda 4 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, sarjörler, ve yüzlerce mermi ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen 2 telsiz ise dikkatlerden kaçmadı.

