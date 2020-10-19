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Silah kaçakçılarına KOM operasyon düzenledi

DENİZLİ HABERLERİ  | 19.10.2020 15:54 | Son Güncelleme

Denizli’de silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Silah kaçakçılarına KOM operasyon düzenledi

Denizli’de silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şahısların üzerinden silahların yanı sıra telsizde çıktı.
Denizli’de 3 şahsı takibe alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri şüphelilerin silah kaçakçılığı yaptığını tespit etti. Bir süre süren takibin ardından şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Kom ekipleri, operasyon kapsamında 3 şahsı gözaltına alırken yapılan aramalarda 4 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, sarjörler, ve yüzlerce mermi ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen 2 telsiz ise dikkatlerden kaçmadı.

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