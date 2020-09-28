YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Silah kaçakçılarını KOM durdurdu

Silah kaçakçılarını KOM durdurdu

DENİZLİ HABERLERİ  | 28.09.2020 16:19 | Son Güncelleme

Denizli’de silah kaçakçılığı yapmak isteyen şahıslara yönelik 4 farklı operasyon düzenledi.Operasyonlar kapsamın 4 şahıs gözaltına alınırken parçalar halinde tüfek iğnesi, namlu, gövde ve tetik mekanizmalarının yanı sıra uyuşturucu madde ele geçirildi.Denizli’de silah kaçakçılığı yapmak isteyen şahıs ve organizasyonları polis ekipleri durdurdu.

Silah kaçakçılarını KOM durdurdu

Denizli’de silah kaçakçılığı yapmak isteyen şahıslara yönelik 4 farklı operasyon düzenledi.
Operasyonlar kapsamın 4 şahıs gözaltına alınırken parçalar halinde tüfek iğnesi, namlu, gövde ve tetik mekanizmalarının yanı sıra uyuşturucu madde ele geçirildi.
Denizli’de silah kaçakçılığı yapmak isteyen şahıs ve organizasyonları polis ekipleri durdurdu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri organize suçlarda ruhsatsız silah taşımak ve bulundurmak isteyen şahısları takibe aldı. 4 farklı operasyon düzenleyen KOM ekipleri 4 şahsı gözaltına aldı. ayrıca operasyonlar kapsamında av tüfeği iğnesi, namlu, gövde, tetik mekanizmalarından oluşan 544 adet silah malzemesi, 11 ruhsatsız tüfek, ruhsatsız tabanca, 6 adet fişek, 2 adet muşta, bıçak ve 15 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 1’i tutuklanarak ceza evine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Yardımına itfaiye koştuYardımına itfaiye koştu
En Çok Okunan Yerel Haberler
Uyuyan sürücü araç direğine çarparak durdu
Uyuyan sürücü araç direğine çarparak durdu
Usulsüz avlanan 4 avcıya yasal işlem
Usulsüz avlanan 4 avcıya yasal işlem
Karacadağ pirinç hasadı fotoğraflandı
Karacadağ pirinç hasadı fotoğraflandı
Gülsan Holding ihracatta da iki şirketiyle devler liginde
Gülsan Holding ihracatta da iki şirketiyle devler liginde
Mersin Büyükşehir Belediyesi hidrolift aracı aldı
Mersin Büyükşehir Belediyesi hidrolift aracı aldı
Gündoğdu ve Sanayi Mahallesi yeni asfalt yola kavuştu
Gündoğdu ve Sanayi Mahallesi yeni asfalt yola kavuştu

Denizli Namaz Vakitleri 28 Eylül Pazartesi

İmsak
05:29
Sabah
06:50
Öğle
12:59
İkindi
16:21
Akşam
18:59
Yatsı
20:14

Denizli Nöbetçi Eczaneler28 Eylül Pazartesi

Aykut Eczanesi
Merkezefendi
Denizli Eczanesi
Merkezefendi
Gürkan Eczanesi
Merkezefendi
Uğur Eczanesi
Merkezefendi
Ersan Eczanesi
Pamukkale
Neşe Eczanesi
Pamukkale
Pamukkale Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Dr. Güngör: “Tedavi altına alınmazsa ölüme kadar götürüyor”
Dr. Güngör: “Tedavi altına alınmazsa ölüme kadar götürüyor”
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
Denizlispor’un ilk maçını yönetecek hakem belli oldu
Denizlispor’un ilk maçını yönetecek hakem belli oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.