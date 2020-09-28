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Silah kaçakçılarını KOM durdurdu

DENİZLİ HABERLERİ  | 28.09.2020 16:20 | Son Güncelleme

Denizli’de silah kaçakçılığı yapmak isteyen şahıslara yönelik 4 farklı operasyon düzenledi.Operasyonlar kapsamın 4 şahıs gözaltına alınırken parçalar halinde tüfek iğnesi, namlu, gövde ve tetik mekanizmalarının yanı sıra uyuşturucu madde ele geçirildi.Denizli’de silah kaçakçılığı yapmak isteyen şahıs ve organizasyonları polis ekipleri durdurdu.

Silah kaçakçılarını KOM durdurdu

Denizli’de silah kaçakçılığı yapmak isteyen şahıslara yönelik 4 farklı operasyon düzenledi.
Operasyonlar kapsamın 4 şahıs gözaltına alınırken parçalar halinde tüfek iğnesi, namlu, gövde ve tetik mekanizmalarının yanı sıra uyuşturucu madde ele geçirildi.
Denizli’de silah kaçakçılığı yapmak isteyen şahıs ve organizasyonları polis ekipleri durdurdu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri organize suçlarda ruhsatsız silah taşımak ve bulundurmak isteyen şahısları takibe aldı. 4 farklı operasyon düzenleyen KOM ekipleri 4 şahsı gözaltına aldı. ayrıca operasyonlar kapsamında av tüfeği iğnesi, namlu, gövde, tetik mekanizmalarından oluşan 544 adet silah malzemesi, 11 ruhsatsız tüfek, ruhsatsız tabanca, 6 adet fişek, 2 adet muşta, bıçak ve 15 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 1’i tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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