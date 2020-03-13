YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı

Silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 13.03.2020 14:52 | Son Güncelleme

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından silah ve mühimmat kaçaklığına yönelik yapılan çalışmada 1 kişi yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri Gülşehir’de silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik yapılan çalışma sonrasında bir ev içerisinde yapılan aramada 4 adet muhtelif ve çaplarda ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör, 1 adet kasatura, 9 mm çapında 80 adet fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait 34 adet fişek ele geçirildi.Jandarma ekipleri tarafından şüpheli 1 kişi gözaltına alınırken tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

Silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından silah ve mühimmat kaçaklığına yönelik yapılan çalışmada 1 kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri Gülşehir’de silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik yapılan çalışma sonrasında bir ev içerisinde yapılan aramada 4 adet muhtelif ve çaplarda ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör, 1 adet kasatura, 9 mm çapında 80 adet fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait 34 adet fişek ele geçirildi.
Jandarma ekipleri tarafından şüpheli 1 kişi gözaltına alınırken tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnu tanıyabildiniz mi?Onu tanıyabildiniz mi?
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yeşilboğaz: "En kronik toplumsal sorun, çocuk istismarıdır"

Yeşilboğaz: "En kronik toplumsal sorun, çocuk istismarıdır"

Rektör Çomaklı’dan İstiklal Marşı’nın kabul yıl dönümü mesajı

Rektör Çomaklı’dan İstiklal Marşı’nın kabul yıl dönümü mesajı

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’nden kaçak motor operasyonu

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’nden kaçak motor operasyonu

Karkamış’ta toplu kullanım alanları dezenfekte ediliyor

Karkamış’ta toplu kullanım alanları dezenfekte ediliyor

Polislerden 17 öğrenciye robotik kodlama kursu

Polislerden 17 öğrenciye robotik kodlama kursu

Camilerde dezenfekte

Camilerde dezenfekte

Nevşehir Namaz Vakitleri 13 Mart Cuma

İmsak
05:27
Sabah
06:48
Öğle
12:56
İkindi
16:15
Akşam
18:53
Yatsı
20:09

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler13 Mart Cuma

Cıhad Eczanesi
Merkez
Sen Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Acigol
Bagdatlı Eczanesi
Avanos
Halıloglu Eczanesi
Derinkuyu
Meltem Eczanesi
Gulsehir
Günes Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

1071 öğrenciye ‘Malazgirt 1071’ sineme filmi için bilet hediye edilecek

1071 öğrenciye ‘Malazgirt 1071’ sineme filmi için bilet hediye edilecek

Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri Nevşehir Belediyesi’nde

Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri Nevşehir Belediyesi’nde

Korona virüsü altın fiyatlarını artırdı

Korona virüsü altın fiyatlarını artırdı

Nevşehir Belediye Başkanı Arı, tazminattan kazandığı paralarla kavurma dağıttı

Nevşehir Belediye Başkanı Arı, tazminattan kazandığı paralarla kavurma dağıttı

Ürgüp Belediyesi karla mücadele çalışmalarını aralıksız devam ediyor

Ürgüp Belediyesi karla mücadele çalışmalarını aralıksız devam ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.