YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şahıs yakalandı

Silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şahıs yakalandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 14.12.2020 17:15 | Son Güncelleme

Denizli’de silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Denizli’de silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli şahıs yakalanırken üzerlerinden 55 adet fişek çıktı.
Denizli’de 4 şahsı takibe alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri şüphelilerin silah kaçakçılığı yaptığını tespit etti. Bir süre süren takibin ardından şüphelilere yönelik 2 ayrı operasyon düzenlendi. Kom ekipleri, operasyon kapsamında 4 şahsı gözaltına alırken yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 55 adet fişek, 1 adet yedek şarjör, 2 gram metamfetamin, uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyon sonucu 4 şüpheli hakkında adli işle yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Her pozu olay yaratıyor! 'Babam görünce...' Her pozu olay yaratıyor! 'Babam görünce...'
Yardımına itfaiye koştuYardımına itfaiye koştu
1/

Denizli Namaz Vakitleri 14 Aralık Pazartesi

İmsak
06:37
Sabah
08:04
Öğle
13:03
İkindi
15:32
Akşam
17:53
Yatsı
19:14

Denizli Nöbetçi Eczaneler14 Aralık Pazartesi

Ayhan Eczanesi
Merkezefendi
Denizim Eczanesi
Merkezefendi
Nefes Eczanesi
Merkezefendi
Ömür Eczanesi
Merkezefendi
Ayduran Eczanesi
Pamukkale
Elvan Eczanesi
Pamukkale
Soylu Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.