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Silah kaçakçılığı operasyonunda bebek mumyası ele geçirildi

ANKARA HABERLERİ  | 30.06.2020 21:10 | Son Güncelleme

Silah kaçakçılığı operasyonunda bebek mumyası ele geçirildi

Başkentte düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda ruhsatsız tabancaların yanı sıra tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen heykel, sikke ve bebek mumyası ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 şüphelinin Konya'dan getirdikleri ruhsatsız tabancaları kent genelinde satacaklarının ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonda, 5 ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca, 37 sikke, 2 bronz heykel, bebek mumyası ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

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