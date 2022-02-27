Silah kazasında şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi

HAKKARİ (AA) - Pençe Yıldırım Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesinde silah kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete için Hakkari'de tören düzenlendi.

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında Kovid-19 tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende, şehit Çete'nin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Silah arkadaşları tarafından omuzda taşınarak ambulansa konulan şehidin naaşı, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'ndan memleketi Hatay'a uğurlanacak.

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Adalet Komisyonu Başkanı Cenk Özbaş, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Metin Kahraman, Hakkari Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Bada, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askerler ve polisler katıldı.

