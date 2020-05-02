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Silah meraklısı hırsız tutuklandı

AYDIN HABERLERİ  | 02.05.2020 16:30 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir av bayisine girip silahları çalan hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, 1 Mayıs sabaha karşı saat 05.30’da Kemal Arıkan Caddesi’nde meydana geldi.

Silah meraklısı hırsız tutuklandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir av bayisine girip silahları çalan hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 1 Mayıs sabaha karşı saat 05.30’da Kemal Arıkan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir av bayisinin camını kırıp içeri giren hırsız, 7 adet kuru sıkı tabanca ve havalı tabancayı çalarak olay yerinden kaçmıştı. Güvenlik kameralarına takılan silah meraklısı hırsız, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu kimliği tespit edildi. S.Y. isimli hırsız Asayiş Ekipleri tarafından kısa süre içerisinde çaldığı silahlarla beraber kıskıvrak yakalandı. Adli makamlara sevk edilen hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Silah meraklısı hırsız tutuklandı

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Aydın Nöbetçi Eczaneler 2 Mayıs Cumartesi

Cinalı Eczanesi
Merkez
Demir Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Kusadasi
Ezgi Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
İlke Eczanesi
Nazilli
Şeniz Eczanesi
Nazilli
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