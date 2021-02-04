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Silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

04.02.2021 17:39 | Son Güncelleme:
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Silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Muş’ta jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda silah ve mühimmat ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca alınan istihbarı bilgiler doğrultusunda, silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendiği ifade edildi.

Muş’ta jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda silah ve mühimmat ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca alınan istihbarı bilgiler doğrultusunda, silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendiği ifade edildi. İcra edilen 2 ayrı operasyonda; 3 kaleşnikof tüfek, 2 tabanca, 1 av tüfeği, 117 tabanca fişeği, 16 av tüfeği kartuşu, 166 kaleşnikof fişeği, 6 kaleşnikof şarjörü, 3 tabanca şarjörünün ele geçirildi.
Yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

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