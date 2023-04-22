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Silahını temizlerken yanlışlıkla annesini vurdu

22.04.2023 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’un Bafra ilçesinde bir şahıs silahını temizlerken yanlışlıkla annesini vurdu.

Silahını temizlerken yanlışlıkla annesini vurdu

Olay, İshaklı Mahallesi Oruç Reis Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan bayram için Bafra’ya gelen Bünyamin A. (36), evde temizlediği silahı ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun annesi Hatice A.’nın (58) karnına isabet etti. Ağır yaralanan Hatice A., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine kısa sürede gelen Asayiş Büro Amirliği ekipleri Bünyamin A.’yı olayda kullanılan silahla birlikte gözaltına aldı. Şahsın alkollü olduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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