YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Silahla ağır yaralanmaya 4 adli kontrol

Silahla ağır yaralanmaya 4 adli kontrol

SAMSUN HABERLERİ  | 09.02.2020 23:36 | Son Güncelleme

Samsun’da bir kişinin silahlı vurularak ağır yaralanmasıyla ilgili adliyeye sevk edilen 4 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi ise savcıya ifade verip serbest bırakıldı.Olay, Tekkeköy ilçesi Çinik Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi.

Samsun’da bir kişinin silahlı vurularak ağır yaralanmasıyla ilgili adliyeye sevk edilen 4 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi ise savcıya ifade verip serbest bırakıldı.
Olay, Tekkeköy ilçesi Çinik Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tabancayla göğsünden vurulan Murat G. (40) ağır yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan Murat G., ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili E.Y. (38), Ş.Ş. (29), N.D. (33) ve A.Ö. (32) ile söz konusu şahısları olay yerinden araçla götürdüğü iddia edilen O.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamaları tamamlanan 5 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren O.K. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.Y. , Ş.Ş. , N.D. ve A.Ö. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

GÜNCELLEME - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, trafik kazasında yaralandı

GÜNCELLEME - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, trafik kazasında yaralandı

Karda kayan tır, yolu ulaşıma kapattı

Karda kayan tır, yolu ulaşıma kapattı

Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı

Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı

Kar ve tipide ekipler, baba oğul için seferber oldu

Kar ve tipide ekipler, baba oğul için seferber oldu

Kahramanmaraş’ta aranan 24 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ta aranan 24 kişi yakalandı

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Samsun Namaz Vakitleri 10 Şubat Pazartesi

İmsak
06:04
Sabah
07:30
Öğle
12:54
İkindi
15:41
Akşam
18:08
Yatsı
19:29

Samsun Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Pazartesi

Benek Eczanesi
Ilkadim
Esin Eczanesi
Ilkadim
Uslu Eczanesi
Ilkadim
Karataş Eczanesi
Atakum
Büyük Eczanesi
Kurupelit
Merkez Eczanesi
Tekkekoy
Şifa Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kar tatili bekleyen öğrenciler Vali Kaymak'ı sosyal medyada ikna etmeye çalıştı

Kar tatili bekleyen öğrenciler Vali Kaymak'ı sosyal medyada ikna etmeye çalıştı

Araçlarında bonzai ele geçen 3 kişi tutuklandı

Araçlarında bonzai ele geçen 3 kişi tutuklandı

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Üniversiteli Ayvacıklılar bir araya geldi

Üniversiteli Ayvacıklılar bir araya geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.