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Silahla oynarken arkadaşını vurdu

06.09.2023 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bir kişi tüfekle oynarken arkadaşını vurdu.

Olay, 11.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Gönülgüzü sokakta bulunan bir yakının evinde arkadaşı R.A. (38) ile birlikte kalan A.Ç. (25) pompalı tüfekle oynadığı sırada silah aniden ateş aldı. Tüfekte çıkan kurşunun hedefi olan R.A. sol bacağına aldığı isabet sonucu yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılırken, A.Ç. gözaltına alındı.

Bölgede inceleme yapan ekipler yaralı R.A.’ya ait olduğu belirlenen araçta 1 adet tabanca ele geçirirken, ikamette yapılan çalışmada ise bir adet pompalı tüfekle boş bir tüfek kartuşu bulundu.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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