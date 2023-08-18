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Silahla vurulan genç, 119 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

18.08.2023 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te 19 Nisan günü alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı 3 kişi tarafından silahla vurulan Mehmet Mercan, 119 gündür yoğun bakımda verdiği hayat mücadelesini kaybetti.

Silahla vurulan genç, 119 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Olay, Şehitkamil ilçesi Cinderesi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 26 yaşındaki Mehmet Mercan, 19 Nisan günü alacak verecek meselesi yüzünden 3 kişi ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle şahıslar Mercan’ı silahla vurarak ağır yaraladı.

Yaralanan genç, 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yoğun bakıma alınan Mehmet Mercan 119 gün sonra doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Mercan’ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edilirken, Mercan’ı vuran ve baba ile 2 oğlu olduğu iddia edilen firari şahısların yakalanması için polisin çalışması sürüyor.


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