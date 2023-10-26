Silahla yaraladıktan sonra kaçan şahıslar yakalandı

Olay, 10 Ekim tarihinde Akçaabat ilçesindeki Nefsipulathane mahallesi Hamam Çimeni Çarşısı önünde meydana geldi. 61 DD 706 plakalı kamyonet içerisindeki Hüseyin Ş., henüz bilinmeyen nedenle H.T. ve H.T. isimli şahıslar ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan karşılıklı çatışmanın ardından Hüseyin Ş. yaralandı. Hüseyin Ş.’yi yaraladıktan sonra kaçan iki şahsın yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. ‘Kasten adam öldürmeye teşebbüs’, ‘6136 SKM-genel güvenliği kasten tehlikeye sokma’ ve ’mala zarar verme’ olayının aydınlatılması ve faillerinin yakalanmasına yönelik yapılan kamera incelemeleri ve araştırmalar sonucunda olayı gerçekleştiren H.T. ve H.T. isimli şüpheli şahısların bulunduğu yer tespit edildi. Yapılan operasyon ile şahıslar olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.



