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Silahla yaralama şüphelisi tutuklandı

SAMSUN HABERLERİ  | 29.05.2020 16:50 | Son Güncelleme

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde yaşanan silahla yaralama olayının şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Dün Yörükler Mahallesi’nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, H.İ.A.

Silahla yaralama şüphelisi tutuklandı

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde yaşanan silahla yaralama olayının şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Dün Yörükler Mahallesi’nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, H.İ.A. ile S.A. isimli şahısların aralarında arazi meselesi yüzünden tartışma yaşandı. H.İ.A. üzerinde bulunan ruhsatsız tabanca ile S.A.’ya ateş etti. Aldığı kurşunla yaralanan S.A. olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesine Hastanesine sevk edildi. H.İ.A. olayda kullandığı tabanca ile birlikte jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Ilkadim
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Ilkadim
Mert Eczanesi
Ilkadim
Çakır Eczanesi
Atakum
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Atakum
Merkez Eczanesi
Tekkekoy
Gülşah Eczanesi
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