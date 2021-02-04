Silahla yaralamaya adli kontrol

Samsun’un Bafra ilçesinde silahla yaralama olayının şüphelisi çıkarıldığı Bafra Adliyesi’nde adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İki gün önce gece Emirefendi Mahallesi’nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, ayağında kanama olan S.A. Bafra Devlet Hastanesi’ne gitti. Burada yapılan ilk müdahalede S.A’nin silahla yaralandığı tespit edildi. Acil serviste adli rapor düzenlenerek polise haber verildi. Olayı araştıran İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri S.A.’yı silahla ateş ederek bacağından yaralayan şahsın kimliğini belirledi. Kimliği tespit edilen S.B. polis ekiplerince Emirefendi Mahallesi’nde olayda kullandığı silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği Bafra Adliyesi’nde mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

