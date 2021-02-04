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Silahla yaralandığı hastanede anlaşıldı

04.02.2021 12:08 | Son Güncelleme:
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Silahla yaralandığı hastanede anlaşıldı

Samsun’un Bafra ilçesinde silahla yaralama olayının şüphelisi polis ekiplerince yakalandı.Olay, 2 gün önce gece Emirefendi Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’un Bafra ilçesinde silahla yaralama olayının şüphelisi polis ekiplerince yakalandı.
Olay, 2 gün önce gece Emirefendi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ayağında kanama olan S.A. Bafra Devlet Hastanesi’ne gitti. Burada yapılan ilk müdahalede S.A’nin silahla yaralandığı tespit edildi. Acil serviste adli rapor düzenlenerek polise haber verildi. Olayı araştıran İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri S.A.’yı silahla ateş ederek bacağından yaralayan şahsın kimliğini belirledi. Kimliği tespit edilen S.B. polis ekiplerince Emirefendi Mahallesi’nde olayda kullandığı silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından bugün Bafra Adliyesi’ne sevk edildi.

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