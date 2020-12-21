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Silahlı kavga şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 21.12.2020 11:34 | Son Güncelleme

Eskişehir’de 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın şüphelisi, yaşanan kovalamaca sonucunda yakalandı.Alınan bilgiye göre, Gündoğdu Mahallesi Erginer Sokak’ta iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

Eskişehir’de 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın şüphelisi, yaşanan kovalamaca sonucunda yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Gündoğdu Mahallesi Erginer Sokak’ta iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Kavgada av tüfeğiyle ateş açan Sercan G., Fatih K.’yi (29) vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan yaralanın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Bekçiler suç aleti ile yakalandı
Olay sonrasında kaçan şüpheli ile polis ekipleri arasından kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonucunda şüpheli, Zincirlikuyu Mahallesi Onurlu Sokak’ta mahalle bekçileri tarafından suç aleti ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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