Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltında

Eskişehir’de yaşanan silahlı kavgada bir kişi yaralanırken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstiklal Mahallesi Çınarcık Sokak’taki bir iş yerinde yaşanan olayda, 4 arkadaşıyla birlikte alkol alan Mustafa A., pompalı tüfekle bacağından yaralandı. Yaralı vatandaş, 112 Acil Servis sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mustafa A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mustafa A. ile birlikte alkol alan 4 kişiyi gözaltına aldı.

İş yerinde bulunan kamera kayıt cihazının sökülerek olay yeri yakınlarında bir otoparka atıldığını tespit edilirken, soruşturma sürüyor.



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