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Silahlı kavgada 5 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı

01.06.2023 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak’ta iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla vurularak, 3 kişide de darp sonucunda yaralanıp hastaneye kaldırıldı.

Silahlı kavgada 5 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı

Olaya ilişkin 2 şüpheli ekiplerce gözaltına alınırken firar eden 1 şüpheli için de arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre İzmir - Uşak Kara Yolu üzerinde Uşak Üniversitesi yakınlarında bir benzinlik içerisinde bulunan ofiste henüz bilinmeyen bir sebepten 2 grup arasında kavga çıktı. Büyüyen kavgada silahların çekilmesiyle 2 kişi vurularak, 3 kişi de darp sonucunda yaralandı. İhbar sonrasında olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vurulan A.P. ve M.P.’nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken vücudunun çeşitli yerlerinden darp sonucu yaralanan 3 kişinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli ekiplerce gözaltına alınırken olay sonrasında firar eden 1 kişi için de arama çalışması başlatıldı.

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