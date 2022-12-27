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Silahlı kavgada uzman çavuş kafasından vuruldu

27.12.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Dalaman ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada, Uzman Çavuş kafasından vuruldu.

Muğla’nın Dalaman ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada, Uzman Çavuş kafasından vuruldu. Olayla ilgili kaçan 3 kişi daha sonra teslim olurken, yoğun bakımda tedavisi süren Uzman Çavuş’un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Dalaman’ın Kayacık sahilinde meydana geldi. İsmail D., Aykut Ş, ve Ömer C. isimli şahıslar sahilde alkol aldığı sırada aralarında husumet bulunan Ahmet T. ve Uzman Çavuş Süleyman G. ile karşılaştı. İki grup arasındaki yaşanan tartışma şiddetlenince İsmail D. belindeki silahı çıkartarak Ahmet T.’nin kafasına dayadı. Tartışmaya karışanlar da silahlarını çıkardı. Yaşanan arbede de Aykut Ş.’nin silahından çıkan mermilerden bir tanesi Uzman Çavuş Süleyman G.’nin kafasına isabet ederken İsmail D., Aykut Ş, ve Ömer C. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine 112 Sağlık Ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Uzman Çavuş Süleyman G. hastanede yoğun bakım servisine kaldırıldı. İzni nedeniyle Dalaman’a geldiği öğrenilen Uzman Çavuş’un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan 3 zanlının bugün teslim oldukları öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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