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Silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

04.12.2023 11:01 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te gece geç saatlerde silahlı saldırıya uğrayan 19 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay sonrası kaçan katil zanlısı ya da zanlılarını yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, gece saat 02.30 sıralarında Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki Cuma Yavuz, gece saatlerinde tartışma yaşadığı husumetli olduğu şahıs yada şahısların silahlı saldırısına uğradı. Cuma Yavuz, silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Saldırı sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Yavuz, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. 19 yaşındaki genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cuma Yavuz’un cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan olay sonrası kaçan katil zanlısı yada zanlılarını yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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