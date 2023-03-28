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Silahlı yaralama olayının şüphelisi Kuş Cenneti’nde yakalandı

28.03.2023 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’un Bafra ilçesinde silahlı yaralama olayının şüphelisi polis ekiplerince Kuş Cenneti’nde yakalandı.

Silahlı yaralama olayının şüphelisi Kuş Cenneti’nde yakalandı

Tabakhane Mahallesi Medrese Aralığı’nda bulunan kapalı otoparkın üst katındaki çay ocağında meydana gelen olayda, alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada Oğuzhan S., Oğulcan Z.’ye silahla ateş etti. Göğsüne ve sırtına 3 kurşun isabet eden Oğulcan Z. ağır yaralandı. Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Oğulcan Z. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Olay sonrası kaçan Oğulcan S.’yi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri 01.00 sıralarında düzenledikleri operasyonla Kuş Cenneti’nde olayda kullandığı silahla birlikte saklandığı yerde firari zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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