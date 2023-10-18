YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Silahlı yaralamadan 2 kişi adliyede

Silahlı yaralamadan 2 kişi adliyede

18.10.2023 10:30 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da bir kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Silahlı yaralamadan 2 kişi adliyede

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Teknepınar Mahallesi’nde önceki dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce meydana gelen silahlı yaralama olayı husumetinden dolayı H.S. pompalı tüfekle açılan ateş sonucu hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili S.A. ve S.Y. Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Dün Samsun Adliyesine sevk edilen S.A. ve S.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili firarda olan K.D. ve N.B. de yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan K.D. ve N.B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Osmaniye’de ’Narkogüç’ operasyonu; 4 kişi tutuklandıOsmaniye’de ’Narkogüç’ operasyonu; 4 kişi tutuklandı
6 yıl kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ firarisini jandarma yakaladı6 yıl kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ firarisini jandarma yakaladı
Afyonkarahisar güne yağışlı hava ile başladıAfyonkarahisar güne yağışlı hava ile başladı
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 18 Ekim Çarşamba

İmsak
05:17
Sabah
06:42
Öğle
12:25
İkindi
15:26
Akşam
17:58
Yatsı
19:18

Samsun Nöbetçi Eczaneler18 Ekim Çarşamba

Elmas eczanesi
Terme
Ortacami eczanesi
Vezirkopru
Yilmaz eczanesi
Alacam
Didem eczanesi
Bafra
Şifa eczanesi
Carsamba
Karaoğlan eczanesi
Havza
Erturan eczanesi
Ilkadim
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sosyal medyada konumunu bildirdi! Suikast anı kamerada

Sosyal medyada konumunu bildirdi! Suikast anı kamerada

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

'Büyücülük' araştırması yaptı! Evini böyle yaktı

'Büyücülük' araştırması yaptı! Evini böyle yaktı

Birkaç metre uzaklıktaki tehlikeden haberdar değildi

Birkaç metre uzaklıktaki tehlikeden haberdar değildi

Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.