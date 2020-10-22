YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Silajlık mısırda hasat zamanı

Silajlık mısırda hasat zamanı

KİLİS HABERLERİ  | 22.10.2020 13:42 | Son Güncelleme

Kilis’te, ikinci ürün olarak ekilen silajlık mısırın hasadına başlandı.İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu beraberindeki teknik elamanlar ile birlikte Silajlık Mısır ekili arazide incelemelerde bulunarak, hasada katıldı.

Silajlık mısırda hasat zamanı

Kilis’te, ikinci ürün olarak ekilen silajlık mısırın hasadına başlandı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu beraberindeki teknik elamanlar ile birlikte Silajlık Mısır ekili arazide incelemelerde bulunarak, hasada katıldı. Müdür Kökçüoğlu, silajlık mısır ekiminde Merkez, Elbeyli ve Polateli ilçelerinin başı çektiğini belirterek, "Verimli bir besicilik yapmanın en önemli şartlarından biri hayvanların dengeli beslenmesidir. Su bakımından zengin ve yeşil bitkilerle beslenen hayvanların besi ve süt değerleri de yüksek olmaktadır. Besiciler hayvanlarını yeterli seviyede besleyebilmek için bitkiyi yeşil ve taze tutan silajı tercih etmektedir.Silajlık Mısır yetiştiriciliğinde ekimden hasada kadar üreticilerimize teknik destekte bulunmaya özen gösterdik. Silajlık Mısır için doğru hasat zamanını belirlemek önemlidir. Hasat zamanı ile silaj yapılacak bitkinin nemi, protein ve karbonhidrat oranı arasında sıkı bir ilişki mevcuttur. Silajlık Mısırın hasat zamanı kadar muhafazası da önemlidir. Hasadı yapılan Silajlık Mısır iyice sıkıştırılmalı ve kullanıma kadar hava almayacak şekilde muhafaza edilmelidir ki ürün bozulmasın, üreticimiz zarar etmesin” dedi.
Destek ödemeleri ile ilgili de bilgi veren Kökçüoğlu, "İlimizde 27 bin 564 dekar yem bitkisi ekiliş alanı olduğunu, bunun 6 bin 69 dekarında 18 bin 207 ton silajlık mısır üretimi yapıldı. 2019 yılı Yem Bitkileri Destekleme Ödemesi kapsamında 144 çiftçimize toplam 588 bin 942 TL destekleme ödemesi yapılmıştır” ifadesini kullandı.

Silajlık mısırda hasat zamanı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Söylenecek çok şey var' 'Söylenecek çok şey var'
PARTNER Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için... Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için...
En Çok Okunan Yerel Haberler
Uluslararası ISIF Fuarı’na GAÜN damgası
Uluslararası ISIF Fuarı’na GAÜN damgası
(özel) 97 yaşında kazada öldü
(özel) 97 yaşında kazada öldü
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
Başkan Eroğlu: "Elimizi taşın altına koyduk"
Başkan Eroğlu: "Elimizi taşın altına koyduk"
Başkan Çavuşoğlu’ndan İl Milli Eğitim Müdürü Er’e forma
Başkan Çavuşoğlu’ndan İl Milli Eğitim Müdürü Er’e forma
Şişe Cam Fabrikası işçilerinden ’mobbing’ protestosu
Şişe Cam Fabrikası işçilerinden ’mobbing’ protestosu

Kilis Namaz Vakitleri 22 Ekim Perşembe

İmsak
05:19
Sabah
06:39
Öğle
12:21
İkindi
15:25
Akşam
17:54
Yatsı
19:08

Kilis Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Perşembe

Tevhide Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Görüntü kirliliğine neden olan bina yıkılacak
Görüntü kirliliğine neden olan bina yıkılacak
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
“Sıfır Atık, Sıfır Kayıp” projesi
“Sıfır Atık, Sıfır Kayıp” projesi
Kilis’in ünlü şerbetçisi Özmert hayatını kaybetti
Kilis’in ünlü şerbetçisi Özmert hayatını kaybetti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.