Şile'de eşinin bıçaklayarak öldürdüğü kadının cenazesi Yalova'da defnedildi

İstanbul'un Şile ilçesinde dün boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi, Yalova'da toprağa verildi.

Gözde Ç'nin naaşı, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri sonrası Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesine getirildi.

Subaşı Kalıcı Konutları Altınkent Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazının ardından Gözde Ç'nin naaşı, Subaşı Mezarlığı'nda gözyaşları arasında defnedildi.

Baba Özcan Arslan, gazetecilere kızı ve eşinin anlaşmalı boşanacaklarını ancak damadının daha önce birçok kez kızını tehdit ettiğini söyledi.

Cinayetin daha önce planlandığını düşündüklerini anlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Kızım içine kapanık bir insandı. Bize yaşadığı hiçbir sıkıntıyı anlatmazdı. Kızımı dün Şile bölgesine götürmüş. Dün kızımın annesi, Mustafa'yı aradı. Mustafa kızı geri getireceğini söyledi. Orada 9 bıçak darbesi ile öldürdü. Bunu daha önce planladığını düşünüyoruz. Kızımı öldürmeden birkaç gün önce yine Şile bölgesine götürerek orada 3 seçenek sunmuş. Ona 'Gir denize, boğul.' demiş. 'Çocuklara dokunma, bana bırak.' demiş. Bir de 'İstanbul'u terk et, seni İstanbul'da barındırmam.' demiş. Kızım da bunun üstüne denize doğru gitmiş. Sonra şaka yaptığını söyleyerek kızımı geri çağırmış. İki çocuğu var. Biz çocuklara annelerinin öldüğünü söylemedik."

Kız kardeşiyle en son çarşamba günü görüştüğünü dile getiren Gülşen Arslan da "Bana Şile'ye gideceğini söyledi. Ben de kendisine 'Sakın gitme! Bu adam sana her şeyi yapar.' dedim. Bu kişinin en ağır cezayla yargılanmasını istiyorum." diye konuştu.

Ağabey Okan Arslan da kadın cinayetlerinin bitmesini istedi.

Mustafa Ç, boşanma aşamasında olduğu eşi Gözde Ç'yi araçla götürdüğü Şile Yeşilvadi bölgesinde bıçaklamış, daha sonra intihar girişiminde bulunmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gözde Ç'nin öldüğünü belirlemiş, ağır yaralı Mustafa Ç, ambulans helikopterle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

