Şile'de köpeğin saldırdığı manken Tuğba Altıntop yüzünden yaralandı

İSTANBUL (AA) - Şile'de bir köpeğin saldırısına uğrayan manken Tuğba Altıntop yüzünden yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Altıntop, arkadaşlarıyla gittiği Şile'de bir köpeğin saldırısına uğradı. Hastaneye götürülen Altıntop'un yüzüne dikiş atıldı.

Tuğba Altıntop, sosyal medyadan geçmiş olsun dileklerini ileten arkadaşları ve yakınlarının mesajlarını paylaşarak kendilerine teşekkür etti.

