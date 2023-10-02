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Şile'de sağanağın etkisiyle taşan dere hayatı olumsuz etkiledi

02.10.2023 15:29 | Son Güncelleme:
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Şile Ağva'da bulunan Koca Dere, İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle taştı, bungalovlar ile bazı evler sular altında kaldı.

Şile'de sağanağın etkisiyle taşan dere hayatı olumsuz etkiledi

Geredeli Mahallesi'nde taşan dere ile çevresi Anadolu Ajansı (AA) tarafından havadan görüntülendi.

Sel sularının tahliyesi için çalışma başlatılırken bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerini temizlemeye çalıştı.

Şile Belediyesi ekipleri, perşembe gününden itibaren ilçede etkisini gösteren sağanağın çevreye ve evlere etkilerini azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ağva'da büyük paletli kato ve 2 kepçe ile taşan derenin ağzını genişletme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

İlçe merkezindeki kanalizasyon ızgaraları temizleniyor, 4 kepçe ile arazi aracı ve 30 kişilik ekiple selden etkilenen bölgelerde çalışmalar yapılıyor.

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sel Şile

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