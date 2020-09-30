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Silifke’de damlama sulama ile üretilen çeltiğin hasadına başlandı

MERSİN HABERLERİ  | 30.09.2020 12:26 | Son Güncelleme

Mersin’in Silifke ilçesinde damlama sulama ile üretilen çeltiğin hasadına başlandı.Silifke’nin ova köylerinde yaygın olarak üretimi gerçekleştirilen çeltik’in hasat dönemi gelmesi nedeniyle Kaymakam Namık Kemal Nazlı, beraberinde İlçe Tarım Orman Müdürü Yusuf Gün ve Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun ile birlikte çeltik tarlalarında incelemede bulundu.Çeltik üreticisi Ömer Bölge’nin Silifke’de ilk kez örnek olarak yaptığı damlama sulama ile yetiştirilen çeltik bahçesini gezen Kaymakam Nazlı, “Silifke her alanda üretim yaparak, ülke ekonomisine büyük katkılar sunuyor.

Mersin’in Silifke ilçesinde damlama sulama ile üretilen çeltiğin hasadına başlandı.
Silifke’nin ova köylerinde yaygın olarak üretimi gerçekleştirilen çeltik’in hasat dönemi gelmesi nedeniyle Kaymakam Namık Kemal Nazlı, beraberinde İlçe Tarım Orman Müdürü Yusuf Gün ve Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun ile birlikte çeltik tarlalarında incelemede bulundu.
Çeltik üreticisi Ömer Bölge’nin Silifke’de ilk kez örnek olarak yaptığı damlama sulama ile yetiştirilen çeltik bahçesini gezen Kaymakam Nazlı, “Silifke her alanda üretim yaparak, ülke ekonomisine büyük katkılar sunuyor. Bu günde bunu çeltik üretiminde görüyoruz. Tüm üreticilerimize hayırlı ve bol kazançlı bir hasat dönemi diliyorum” dedi.
Damlama sulama ile birlikte çeltik giderlerinin yüzde 40 daha az olduğunu ifade eden Bölge, “İlk kez deneme amaçlı 40 dönüm arazide damlama sulama ile çeltik üretimi yaptım. Damlama sulama sayesinde bir çok giderim azaldı. Tohum gideri, gübre gideri, su gideri ve ilaçlama giderim neredeyse salma su ile üretilen çeltiğe oranla yüzde 40 azaldı. Damlama sulama ile çeltik üretimini tüm üreticilerimize tavsiye ediyorum” dedi.
Çeltik hasadı biçerdöverleri Silifke İlçe Tarım Müdürlüğü teknik personeli tarafından kontrolleri düzenli olarak yapılırken, bu yıl 11 bin 500 dönümlük alandan yaklaşık 8 bin ton çeltik rekoltesi bekleniyor.
Bu arada, Silifke Ziraat Odasında gerçekleşen toplantıda üretici ve biçercilerin 2020 yılı çeltik biçme fiyatı dönüm başına 80 lira olarak belirlendi.

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