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Silifke’de korona virüs denetimi yapıldı

MERSİN HABERLERİ  | 06.08.2020 12:53 | Son Güncelleme

Silifke’de yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri denetimi gerçekleştirildi.

Silifke’de yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri denetimi gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il Valiliğine gönderilen “Covid-19” Tedbirleri Denetimler konulu genelge kapsamında Silifke Emniyet Müdürlüğü İlçe genelinde denetim yaptı.
Silifke İlçe Emniyet Müdürü Ali Kemal Arda, Silifke Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Cahit Çalışır ve trafik ekipleri, İlçenin farklı noktalarında yaptığı denetimlerde, sürücüleri sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske takmaları yönünde uyarıda bulundu.
İnönü Caddesi üzerinde trafik ekipleri, minibüs şoförlerini ve yolcuları denetledi. Silifke Otogar mevkiinde, otobüs, minibüsler ile ticari taksiler durdurularak kontrol edildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, valiliklere gönderilen genelgede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları gereği, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.
Temel tedbirler haline gelen temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulmasının, salgınla mücadelede başarıya ulaşmak için büyük önem arz ettiği vurgulanan genelgede, belirli aralıklarla veya belirli günlerde denetimler yapılması hususunda valiliklerin talimatlandırıldığı bildirildi.
Genelgeye göre, tüm il ve ilçelerde, bizzat vali, kaymakam, belediye başkanı, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yönetici ve personeli, meslek odaları, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk birimlerinin (zabıta, özel güvenlik gibi) katılımıyla “Sağlık için hepimiz için” sloganıyla bugüne kadarki en kapsamlı Kovid-19 denetimi gerçekleştirildi.
Denetimlerin, konaklama tesisi, alışveriş merkezi, pazar yeri, sosyete pazarı, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikah yeri, berber/kuaför/güzellik merkezi, internet kafe/salonu ve elektronik oyun yeri, park/piknik alanı, lunapark/tematik park ve taksi durakları ile şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları ve taksiler başta olmak üzere tüm yaşam alanlarını kapsayacak şekilde yapıldı.

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