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Silifke’de ’koronavirüs’ten korunma yolları anlatıldı

MERSİN HABERLERİ  | 05.03.2020 10:02 | Son Güncelleme

Mersin’in Silifke ilçesinde, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen toplantıda, ’koronavirüs’ten korunmanın yolları anlatıldı.Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tedirgin eden ölümcül virüs hakkında bilgi veren Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr.

Silifke’de ’koronavirüs’ten korunma yolları anlatıldı

Mersin’in Silifke ilçesinde, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen toplantıda, ’koronavirüs’ten korunmanın yolları anlatıldı.
Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tedirgin eden ölümcül virüs hakkında bilgi veren Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih Erdem, "Koronavirüs tek zincirli, pozitif iplikçikli, zarflı RNA virüsleridir. İnsan ve hayvanlarda çeşitli derecelerde solunum, mide-bağırsak, karaciğer, böbrek ve sinir sistemi tutulumlarıyla seyreden, klinik tablolara neden olabilmektedir. Hastalığın başlangıcındaki ilk kaynak olarak Wuhan Deniz Ürünleri Toptan Satış Pazarında yasadışı olarak satılan vahşi hayvanlar düşünülmekle birlikte, insandan insana ve sağlık merkezlerinde bulaştığı bildirilmiştir. Şu ana kadar hastalığın bulaşma yolunun damlacık yoluyla olduğu görülmüştür. Ortalama inkübasyon süresi 2-14 gün arasında olabileceği düşünülmekle birlikte, şu an için bulaştırıcılık süresi ve virüsün dış ortama dayanma süresi net olarak bilinmemektedir" dedi.
Türkiye’de koronavirüs ile ilgili gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurgulayarak, vatandaşların bu konuda endişe etmemeleri gerektiğini belirten Erdem, "Hastaneye yatış gerekmediği düşünülen ve altta yatan hastalığı bulunmayan vakalar, semptomlar düzelene kadar evde takip edilebilir. Şu anda ’2019-nCoV’ enfeksiyonunu önleyecek bir aşı yoktur. Enfeksiyonu önlemenin en iyi yolu, bu virüse maruz kalmaktan kaçınmak ve virüsün yayılmasını önlemek için uygulanacak genel ve basit önlemler şunlar olabilir. El hijyenine çok dikkat edilmeli ve en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve su yoksa gözle görülür kirlenme yoksa, alkol bazlı el dezenfektanı kullanılmalıdır. Eller yıkanmadan asla gözlere, buruna ve ağza dokunulmamalıdır. Hastalar kalabalık ortamda bulunmamalı, kalabalık ortamda bulunmaları gerekiyorsa basit cerrahi maske kullanmalıdır. Solunum yolu hastalığı belirtileri olan hastalarla maskesiz yakın temastan kaçınılmalıdır. Öksürürken ve hapşırırken ağız ve burun mendille kapatılmalı, ardından mendil çöp kutusuna atılarak eller yıkanmalı, mendil yoksa ağız ve burun dirseğin ön yüzüyle kapatılmalıdır. Hasta kişilerin kişisel eşyaları ortak kullanılmamalıdır" diye konuştu.
Konuşma sonrasında Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar tarafından Dr. Fatih Erdem’e plaket verildi.

Silifke’de ’koronavirüs’ten korunma yolları anlatıldı

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