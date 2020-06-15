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Silikon Vadisi Ekosistemi HKÜ’nün Online Seminerinde Değerlendirildi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 15.06.2020 17:22 | Son Güncelleme

Dünya genelinde pandemi süreci devam ederken Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğinde “Silikon Vadisi Ekosistemi” konulu internet üzerinden sesli ve görüntülü eğitim, toplantı ve sunumlar yapabilmeye olanak sağlayan bir “Webinar” gerçekleştirildi.Program kapsamında Silikon Vadisinde yer alan önemli şirketlerin yöneticileri ve kendi girişimlerini hayata geçirmiş girişimcileri bir araya getirdi.

Dünya genelinde pandemi süreci devam ederken Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğinde “Silikon Vadisi Ekosistemi” konulu internet üzerinden sesli ve görüntülü eğitim, toplantı ve sunumlar yapabilmeye olanak sağlayan bir “Webinar” gerçekleştirildi.
Program kapsamında Silikon Vadisinde yer alan önemli şirketlerin yöneticileri ve kendi girişimlerini hayata geçirmiş girişimcileri bir araya getirdi. Program kapsamında inovasyon, girişimcilik, gelişen teknolojiler ve yatırım fırsatları üzerine webinar değerli katılımcıların seminerleriyle yapıldı. Kaliforniya Devlet Üniversitesinden Dr. İzzet Darendeli, Cisco San Francisco’dan Aydın Bırık, Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Gelişibu.com ve Davetly.com Kurucusu Kadir Yunus Enli ve Hasan Kalyoncu Üniversitesinden Dr. Mehmet Sakin yer aldı.
Programda ilk bölümde girişimciler kendi girişim ve deneyimlerinden bahsettiler. Sonraki kısımda ise Silikon Vadisinin sunduğu fırsatlar ve riskler üzerine değerlendirmelerde bulundular. Kadir Yunus Enli girişimciliğin tanımı, girişimleri bekleyen zorluklar, ne zaman yatırım almaları gerektiği ve finans yönetimi konularında önemli açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Tamer Yılmaz girişimcilik ekosisteminin oluşmasında eğitim sisteminin ve Üniversite - Sanayi işbirliği nasıl kurgulanmalıdır konularını değerlendirdi. Bir diğer konuşmacı Dr. İzzet Darendeli uzun yıllar vadide şirketlere danışmanlık yapmış birisi olduğunu belirterek yıkıcı inovosyon ve girişimcilik üzerine önemli gözlemlerini paylaştı. Cisco şirketinde çalışmalarını sürdüren Aydın Bırık ise Türkiye’deki ekosistemle vadideki ekosistem hakkında konuştu. Vadideki büyük ölçekteki şirketlerin pandemi sonrasında nasıl etkilendiklerini ve bu etkilenmelerden kaynaklı değişimlerden bahsetti. Programın son kısmında ise katılımcılardan gelen sorular değerlendirilerek webinar sona erdi.

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