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Silivri açıklarında 2 dev Fener Balığı yakalandı

29.03.2023 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Silivri açıklarında avlanmaya çıkan balıkçıların ağına 60 ve 50 kilo ağırlıklarında 2 dev Fener Balığı takıldı.

Silivri açıklarında avlanmaya çıkan balıkçıların ağına 60 ve 50 kilo ağırlıklarında 2 dev Fener Balığı takıldı. Dev Fener Balıkları, Beylikdüzü’nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne getirildi.

Önceki gün Silivri açıklarında avlanmaya çıkan balıkçıların ağına kiloları 50 ve 60 gelen 2 adet dev Fener Balığı takıldı. Ortalama olarak yetişkin bir Fener Balığı’nın ağırlığı en fazla 32 olarak bilinirken yakalanan balıklar balıkçıları da şaşırttı. Dev Fener Balıkları Beylikdüzü’nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne getirildi. 3 gün boyunca sergilenecek olan balıkların Balıkçı Kenan’da eti satıldıktan sonra iskeletinin ise mumyalanarak müzede sergileneceği öğrenildi.

“SİLİVRİ AÇIKLARINDA İSTAVRİT SÜRÜSÜ İÇİNDEN YAKALANDI”

Konuyla ilgili konuşan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Kenan Balcı, “ Canavara benziyor ama değil. Sevimsiz görüntüsü var ama çokta sevimli. Silivri açıklarında İstavrit sürüsü içinden yakalandı. Beylikdüzü Balıkçı Kenan’da 3 gün sergilendikten sonra satışa sunulacaktır. Etini müşterilere satacağız iskeletini omurgasını da Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne armağan edeceğiz. Her zaman gözüküyor ama bu kadar büyük gözükmüyordu. İkisi bir arada denk geldi çok güzel oldu” dedi.

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