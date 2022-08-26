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Silivri açıklarında makine arızası yapan tekne kurtarıldı

26.08.2022 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Silivri açıklarında makine arızası yapan tekne kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Silivri açıklarında makine arızası yapan ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Silivri Gümüşyaka açıklarında makine arızası yaşayan ve içinde 2 kişi bulunan 9 metre boyundaki teknenin, KEGM-6 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek Silivri'ye emniyetle yanaştırıldığı duyuruldu.

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Anahtar Kelimeler:
Silivri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

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